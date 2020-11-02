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الإعصار "جوني" يودي بحياة 16 شخصا في الفلبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الإعصار

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين اليوم " الاثنين " إن عدد قتلى الإعصار " جوني " الذي ضرب البلاد أمس ارتفع إلى 16 شخصا.

 

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وذكرت الوكالة في بيان أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار أحدثت فيضانات أودت بحياة 10 أشخاص في إقليم ألباي و6 آخرين في كاتادوانيس .

 

يذكر أن "جوني" هو الإعصار الأقوى الذي يضرب الفلبين منذ إعصار "هايان"، الذي ضربها في نوفمبر 2013 وأدى إلى مصرع أكثر من 6300 شخص وتشريد 4 ملايين آخرين .

 

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