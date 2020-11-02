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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعصار "جوني" يودي بحياة 16 شخصا في الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين اليوم " الاثنين " إن عدد قتلى الإعصار " جوني " الذي ضرب البلاد أمس ارتفع إلى 16 شخصا.
وذكرت الوكالة في بيان أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار أحدثت فيضانات أودت بحياة 10 أشخاص في إقليم ألباي و6 آخرين في كاتادوانيس .
يذكر أن "جوني" هو الإعصار الأقوى الذي يضرب الفلبين منذ إعصار "هايان"، الذي ضربها في نوفمبر 2013 وأدى إلى مصرع أكثر من 6300 شخص وتشريد 4 ملايين آخرين .
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