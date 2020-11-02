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الرئيس الأمريكي يقيم حفلاً ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الرئيس الأمريكي يقيم حفلاً ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول أمريكي  إن الرئيس دونالد ترامب سيقيم حفل ليلة الانتخابات مساء الثلاثاء بالبيت الأبيض.

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وأوضح المسؤول أن نحو 400 فرد سيحضرون الحفل بعد الخضوع لفحص فيروس .

 

وكان الحفل مقررا في فندق ترامب انترناشونال بواشنطن على بعد بنايات معدودة من البيت الأبيض لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم الجمعة أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري ألغى خطط الظهور في الفندق وفضل متابعة النتائج من البيت الأبيض.

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