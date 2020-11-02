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رئيس منظمة الصحّة العالميّة يعلن دخوله حجرا صحّيا بعد اتّصاله بشخص ثبُتت إصابته بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

رئيس منظمة الصحّة العالميّة يعلن دخوله حجرا صحّيا بعد اتّصاله بشخص ثبُتت إصابته بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس منظمة الصحّة العالميّة، تيدروس أدهانوم، دخوله حجرا صحّيا بعد اتّصاله بشخص ثبُتت إصابته بكورونا.

 

وكتب أدهانوم على "تويتر" أنّه تمّ تحديد مخالطته لشخص أظهر نتيجة إيجابيّة لفحص كوفيد 19.

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وأضاف: "أنا بخير ولم تظهر (عليّ) أيّ أعراض. لكن سأعزل نفسي خلال الأيّام المقبلة، تماشياً مع بروتوكولات منظّمة الصحّة العالميّة وسأعمل من المنزل". 

 

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 46 مليونا صباح الأحد.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا.

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