اليونان تدين مواصلة تركيا أعمالها "غير القانونية" بالمتوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت اليونان، مواصلة تركيا أعمالها غير القانونية في الجرف القاري اليوناني بالبحر المتوسط.



وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن "استمرار التحركات التركية في الجرف القاري لبلادنا يؤكد تجاهل أنقرة للقانون الدولي ويخلق مزيدا من التوتر في المنطقة.

والأحد الماضي، هاجمت اليونان، الأحد، التحركات التركية الاستفزازية شرق المتوسط والتي تقوض إمكانية إقامة حوار بناء.

وأوضحت الخارجية اليونانية، في بيان، أن تركيا تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتصعيد حدة التوتر وتحدي القانون الدولي.

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وأكدت اليونان اتخاذ إجراءات فورية تجاه تركيا، وإخطار حلفائها بسلوك أنقرة الاستفزازي المستمر.

وفي 10 أغسطس/آب الماضي، أرسلت تركيا سفينة الاستكشاف "أوروتش ريس" للتنقيب في المياه بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين، في خطوة أثارت غضب أثينا والاتحاد الأوروبي، وسط تنديد دولي واسع بالعداء التركي المتنامي بالمنطقة.

أمضت السفينة قرابة الشهر في المنطقة قبل أن تنسحب في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي.

ويأمل أردوغان من وراء إشعال ملف شرق المتوسط في تحويل الأنظار عن الفشل الذي يتكبده داخليا، وتهاوي شعبيته في الشارع التركي.