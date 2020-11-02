شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قانون الاستثمار يستثنى صناعات البتروكيماويات والأسمدة بالعمل بنظام المناطق الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، نهائيا، والذى يستثنى صناعات البتروكيماويات والأسمدة بالعمل بنظام المناطق الحرة، ونستعرض أهداف وفلسفة القانون كالتالى:

1- يقضى بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ليسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.

2- ينص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة، وأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى.

3- يستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى.

4- يعود ذلك بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالى العوائد الناتجة منها.

5- سيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية.