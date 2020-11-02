المتاجر الفرنسية الكبرى تعتزم إغلاق الممرات "غير الضرورية" بعد احتجاجات

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إنه سيتعين على المتاجر الفرنسية الكبرى إغلاق ممرات المنتجات غير الأساسية اعتبارا من يوم الثلاثاء، بعد احتجاجات من رؤساء البلديات المحليين الذين قالوا إن إغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا يضر بشكل غير عادل بصغار تجار التجزئة.

وقال كاستكس لقناة "تي إف 1" في وقت متأخر من يوم الأحد "إن الوقت ليس مناسبا الأن للتراجع عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها بالفعل".

ودخلت البلاد يوم الجمعة في حالة إغلاق ثانية هذا العام، حيث تم إجبار المتاجر التي تبيع السلع غير الضرورية مثل الكتب والملابس على الإغلاق.

واشتكى المسؤولون المحليون في العديد من البلدات، خوفًا من إجبار المتاجر الصغيرة على الإلتزام بإغلاق طويل الأجل بينما يُسمح لمراكز التسوق والمتاجر الكبرى بمواصلة بيع نفس العناصر.

ومن المقرر أن يستمر الإغلاق الفرنسي حتى الأول من ديسمبر على الأقل. وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي من أن فيروس كورونا ينتشر "بسرعة لم تتنبأ بها حتى أكثر التوقعات تشاؤما".

وسجلت فرنسا حتى الآن أكثر من 35 الف حالة وفاة، وأكثر من نصف أسرة العناية المركزة قبل الجائحة يشغلها مرة أخرى مرضى كوفيد-19 .