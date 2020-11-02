ماكرون: تركيا تتخذ موقفاً عدائياً تجاه الشركاء في حلف الأطلسي

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا باتخاذ موقفاً عدائياً تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قائلاً إن على الحلفاء معالجة المشاكل بشكل منفتح.

وقال ماكرون إنه يؤيد تهدئة العلاقات، لكن على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احترام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وتجنب الإدلاء بتصريحات مسيئة.

واصطدم أردوغان وماكرون بعد أن دعا الزعيم التركي إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، رداً على دفاع ماكرون عن حرية التعبير في إشارة إلى رسوم كاريكاتورية نشرت في مجلة ساخرة تصور النبي محمد، والتي تعتبر تجديفاً من قبل المسلمين.

كما وجه ماكرون ملاحظة تصالحية، قائلاً إنه يتفهم مشاعر المسلمين الذين انزعجوا من الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

وقال: "أتفهم المشاعر التي يتم التعبير عنها وأنا أحترمها. لكن يجب أن تفهم دوري الآن، وهو القيام بأمرين: تعزيز الهدوء وحماية هذه الحقوق أيضاً".

وانتقد ماكرون ما أسماه "تحريفات" من قبل القادة السياسيين، قائلاً إنه تم دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن الرسوم الكاريكاتورية من صنع الدولة الفرنسية، وليست من عمل صحف حرة ومستقلة.

وقال أيضاً إنه كان يحاول محاربة "الإسلام المتطرف" الذي يشكل تهديداً لكل الناس وخاصة المسلمين.

وبعد ثلاث هجمات إرهابية وقعت خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن مقتل عدة أشخاص، قال ماكرون إنه يحارب الإرهاب الذي يتم تنفيذه باسم الإسلام وليس الإسلام نفسه.