زلزال إزمير يلقي بظلاله على شعبية حزب أردوغان

الإثنين 2 نوفمبر 2020

كشف شركة أبحاث "أوراسيا" التركية، عن تراجع نسبة الأصوات الداعمة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أدنى مستوى منذ وصوله للحكم قبل 18 عاماً، بعد زلزال إزمير العنيف، بحسب ما نقله موقع "تركيا الآن".



وتعيش تركيا هذه الأيام مأساة بعد وقوع زلزال عنيف في مدينة إزمير، تبعته مئات الهزات الارتدادية، ما أسفر عن سقوط عشرات المباني ووفاة ما يزيد عن 50 شخصاً وإصابة المئات حتى الآن، فضلًا عن وجود العشرات العالقين تحت الأنقاض.

وأوضحت نتائج آخر استطلاع رأي أجرته "أوراسيا"، حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة 32.6% من إجمالي أصوات المشاركين، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري 28.2%.

ووفقاًلاستطلاع الرأي، فقد بلغ إجمالي أصوات حزب الخير 12.6% وحزب الشعوب الديموقراطي 11.6% وحزب الديموقراطية والتقدم 3.1%، وحصل حزب المستقبل، الذي أسسه أحمد داود أوغلو، المنشق عن حزب العدالة والتنمية، على 1.6 % من الأصوات.