شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «منظمة الصحة العالمية» يعزل نفسه بعد مخالطة مُصاب بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه فرض عزلا ذاتيا على نفسه، بعد مخالطته لمريض بفيروس كورونا المستجد.
وقال أدهانوم في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “تم التأكد من تواصلي مع شخص ثبتت إصابته بكوفيد 19. أنا بخير ومن دون أعراض لكنني سأعزل ذاتيا خلال الأيام المقبلة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية وسأعمل من المنزل”- وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”-.
ووجه نصيحة بالقول: “من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال كوفيد 19 والقضاء على الفيروس وحماية الأنظمة الصحية”.
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