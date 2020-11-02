شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة : خالطت شخصاً مصاب بكورونا وسأعمل من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الأحد إنه خالط شخصا كان مصابا بفيروس كورونا لكنه أكد أنه على ما يُرام ولم تظهر عليه أية أعراض. وقال جيبريسوس على تويتر "تبين أنني خالطت شخصا أظهرت الفحوص أصابته بمرض كوفيد-19. إنني على ما يرام وبلا أعراض لكنني سأخضع للحجر الصحي الذاتي خلال الأيام المقبلة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة وسأعمل من المنزل".

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