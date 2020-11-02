انتخابات الرئاسة في مولدوفا تتجه لجولة الإعادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه انتخابات الرئاسة في مولدوفا نحو جولة إعادة رغم تقدم الرئيس الحالي إيجور دودون.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم "دودون" لكن بفارق ضئيل، على منافسته الرئيسية مايا ساندو، ما يعطل إعلان فوزه من الجولة الأولى.



وحصل "دودون" على 36.51 في المئة من الأصوات بعد أن أحصت اللجنة 62.3 في المئة من الأصوات.

فيما حصلت منافسة دودون الرئيسية، رئيسة الوزراء السابقة ساندو، على 30.63 في المئة.

وأدلى الناخبون في مولدوفا بأصواتهم، الأحد، في الاقتراع الرئاسي الذي يسعى خلاله الرئيس المنتهية ولايته دودون المدعوم من موسكو، للفوز على المرشحين الداعمين للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من اضطرابات على خلفيّة النتائج.

وخاطب دودون (45 عامًا) الناخبين بعد انتهاء عمليّات الاقتراع، قائلاً "لقد أظهرتهم وطنيّة، وأثبتم أنّ مستقبل مولدافيا مهمّ بالنسبة إليكم"، واصفًا الانتخابات بأنّها كانت "نزيهة وحرّة وديموقراطيّة".

وأشادت ساندو التي فاز عليها دودون في الانتخابات السابقة في 2016 بالتعبئة الكبيرة للمولدافيّين في المهجر والذين يؤيّدون عادةً مرشّحي يمين الوسط.

وشهدت مولدوفا، الجمهوريّة السوفياتيّة السابقة التي يبلغ عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة وتقع بين رومانيا وأوكرانيا، أزمات سياسيّة متكرّرة في السنوات الأخيرة وعمليّة احتيال مصرفي واسعة تتعلّق بنحو مليار دولار، أي ما يعادل 15 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.