"سرطان البحر" يجدد النزاع بين أستراليا والصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحقق حكومة كانبرا في تقارير تفيد بأن أطنانا من "سرطان البحر" الأسترالي عالقة بأحد مطارات الصين، مما يثير مخاوف من تصعيد توترات البلدين.

وقال وزير التجارة الأسترالي، سيمون برمنجهام، اليوم الإثنين، إنه على علم بأن سرطان البحر يواجه مشاكل في التخليص الجمركي الصيني.



وأضاف برمنجهام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأسترالية: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بقضايا التخليص الجمركي المتعلقة بواردات المحار الممتاز إلى الصين ونعمل عن كثب مع الصناعة لتأمين توضيح هذا الأمر".

وأشار إلى أنه إذا كانت الصين تمارس التمييز ضد المنتجات الأسترالية، فسيكون ذلك خرقا لالتزامات منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا.

ويُعتقد أن مسؤولي الجمارك في الصين يقومون باختبارات للعثور على أثر للعناصر المعدنية.

ويخشى المصدرون من أن يفسد المنتج إذا طال التأخير قبل الوصول إلى المطاعم والمحلات التجارية.

وقال وزير الزراعة، ديفيد ليتلبراود، للصحفيين إن المنتجات الأسترالية مستهدفة حصريا بهذا الأمر.

وأضاف أن سرطان البحر تم فحصه قبل الشحن وليس هناك حاجة لمزيد من عمليات التفتيش في الصين.

وخلال الأشهر الأخيرة، فرضت الصين قيودا تجارية على النبيذ ولحم البقر والشعير الأسترالي.

والصين مسؤولة عن 26% من إجمالي تجارة أستراليا وهو ما بلغت قيمته نحو 235 مليار دولار أسترالي (150 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2018-2019، وهي أكبر سوق منفردة لصادرات أسترالية مثل الفحم وخام الحديد ولحوم الأبقار والسياحة والتعليم.