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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كيف وأين سيقضي ترامب ليلة الانتخابات
الإثنين 2 نوفمبر 2020
الخليج 365
كشف مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيقيم حفلة ليلة الانتخابات مساء الثلاثاء بالبيت الأبيض.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول، لم تسمه، أن نحو 400 فرد سيحضرون الحفل بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا.
وكان الحفل مقررا في فندق "ترامب انترناشونال" بواشنطن على بعد بنايات معدودة من البيت الأبيض.
لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري ألغى خطط الظهور في الفندق وفضل متابعة النتائج من البيت الأبيض.
ويسعى ترامب لولاية جديدة في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات التي ستجرى غدا الثلاثاء.
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