شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة مشبوهة.. تقرير يكشف فضائح أسرة تميم فى العالم أبرزها تحرش وتعاطى مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضائح عديدة وشبهات بالجملة حول أسرة تميم بن حمد، التى أثارت العديد من الجدل في العالم، وكان آخرها فضيحة الأخ غير شقيق تميم بن حمد، خالد بن حمد آل ثاني، والتى تنوعت فضائحه بين القتل والتحرش وتعاطى المخدرات.

وكشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت عن فساد تنظيم الحمدين القطري وفضائحهم في دول العالم، والتى كان آخرها فضيحة الأخ غير شقيق تميم بن حمد، خالد بن حمد آل ثاني، والتى تنوعت فضائحه بين القتل والتحرش وتعاطى المخدرات.

وأضاف التقرير تفاصيل فضائح تنظيم الحمدين الإرهابي، وتورطه في العديد من الجرائم التي ارتكبها شقيق أمير قطر خالد بن حمد في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة اتهامات خطيرة منها الأمر بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة، فضلًا عن تسخير حارس أمن وطبيب مرافق لخدمته لساعات طويلة وعدم دفع أتعابهما وطردهما من الخدمة، إضافة إلى تورطه في تعاطي المخدرات وفضائحه الجنسية.