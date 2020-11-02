شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طريقة اقتراع المصريين بالخارج بخطابات التصويت لانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية ممن سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من اليوم الاثنين فى طباعة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تمهيدا للتصويت عليها وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية خلال أيام التصويت، حيث تستقبل لجان الانتخابات بالخارج الخطابات خلال الفترة من الأربعاء 9 صباحا حتى الجمعة 9 مساء وفق التوقيت المحلى لكل دولة.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونرصد طريقة التصويت الصحيحة:

- يدخل الناخب المتواجد فى الخارج، على موقع الهيئة ويختار أيقونة تصويت المصريين بالخارج.

- يقوم بإدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه.

- ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت.

- ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة .

- واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

- يضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات.

- يضعه داخل مظروف آخر أكبر ويرفق بهم إقرار التصويت.

- والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت.

- يثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها.

- ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.