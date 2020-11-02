شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 1.78 مليون والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في القارة وصل إلى 42869 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة وصل إلى 1457764 حالة تعافي.
وأشار المركز في بيانه إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا تعد من أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس فيما يتعلق بالحالات الإيجابية، فيما تعد منطقة جنوب إفريقيا من أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يتعلق بعدد الإصابات وعدد الوفيات.
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