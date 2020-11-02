القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس منظمة الصحّة العالميّة، تيدروس أدهانوم، دخوله حجرا صحّيا بعد اتّصاله بشخص ثبُتت إصابته بكورونا.
وكتب أدهانوم على "تويتر" أنّه تمّ تحديد مخالطته لشخص أظهر نتيجة إيجابيّة لفحص كوفيد 19.
وأضاف: "أنا بخير ولم تظهر (عليّ) أيّ أعراض. لكن سأعزل نفسي خلال الأيّام المقبلة، تماشياً مع بروتوكولات منظّمة الصحّة العالميّة وسأعمل من المنزل".
وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 46 مليونا صباح الأحد.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يصل مقر الصحة العالمية.. ورئيسها يعزل نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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