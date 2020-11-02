شكرا لقرائتكم خبر عن تخبط فى الجزيرة.. تقرير يكشف الخلافات داخل القناة القطرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمات ومعارك تشهدها قناة الجزيرة القطرية، أداة التحريض المستمر ضد الدول العربية، واشتدت المعارك داخل القناة القطرية بين جبهتي عزمى بشارة ووضاح خنفر.
وتابع التقرير، أن مصطفى سواق، عمل مديرا للقناة القطرية منذ 2011، ورغم ذلك تم الاستغناء عنه، وأن إدارة الجزيرة تستعد لتعيين أحد أفراد عائلة آل ثانى خلفا له، وهو تحرك جديد يعكس المعركة المحتدمة بين أجنحة الإعلام القطرى، ويكشف الخلاف الدائرة بين جبهة وضاح خنفر وبين عزمى بشارة، وأكد التقرير أن عزمى بشارة حرك إعلاميي فضائيات ميديا التى يملكها لانتقاد المحسوبين على وضاح خنفر، وذلك فى إطار الصراع على كعكة المال القطرى.
كانت هذه تفاصيل خبر تخبط فى الجزيرة.. تقرير يكشف الخلافات داخل القناة القطرية.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.