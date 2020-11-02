تخبط فى الجزيرة.. تقرير يكشف الخلافات داخل القناة القطرية.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمات ومعارك تشهدها قناة الجزيرة القطرية، أداة التحريض المستمر ضد الدول العربية، واشتدت المعارك داخل القناة القطرية بين جبهتي عزمى بشارة ووضاح خنفر.

وذكر تقرير بالفيديو، أن هناك اتجاها داخل الجزيرة للاستغناء عن الجزائرى مصطفى سواق مدير عام القناة، وتعيين أحد نواب وضاح خنفر بديلًا له، وهو ما يكشف عن بوادر معركة محتدمة بين أجنحة الإعلام الممول من تميم بن حمد أمير قطر.

وتابع التقرير، أن مصطفى سواق، عمل مديرا للقناة القطرية منذ 2011، ورغم ذلك تم الاستغناء عنه، وأن إدارة الجزيرة تستعد لتعيين أحد أفراد عائلة آل ثانى خلفا له، وهو تحرك جديد يعكس المعركة المحتدمة بين أجنحة الإعلام القطرى، ويكشف الخلاف الدائرة بين جبهة وضاح خنفر وبين عزمى بشارة، وأكد التقرير أن عزمى بشارة حرك إعلاميي فضائيات ميديا التى يملكها لانتقاد المحسوبين على وضاح خنفر، وذلك فى إطار الصراع على كعكة المال القطرى.