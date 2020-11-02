حاور بن لادن ٣ مرات والأشهر في بريطانيا.. من هو الصحفي الراحل روبرت فيسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - توفي المراسل الأجنبي البريطاني المخضرم روبرت فيسك عن 74 عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية.

ووفقا لصحيفة الجارديان، نُقل الصحفي والكاتب إلى مستشفى سانت فينسينت في دبلن بعد إصابته بسكتة دماغية.

وأكد مصدر في "إندبندنت"، حيث يعمل فيسك مراسل الشرق الأوسط، نبأ وفاته.

ونُقل فيسك إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية، وفقًا لتقرير في صحيفة آيرش تايمز.

الأشهر في بريطانيا

وصفته صحيفة نيويورك تايمز في عام 2005 بأنه "ربما أشهر مراسل أجنبي في بريطانيا".

فاز فيسك بالعديد من الجوائز المرموقة على مدار حياته المهنية عن تغطيته للشرق الأوسط، وذلك وفقا لصحيفة الجارديان. وشمل ذلك جائزة أورويل للصحافة وعدة انتصارات في جوائز الصحافة البريطانية في فئتي المراسل العالمي للعام والمراسل الأجنبي للعام.

بعد أن بدأ حياته المهنية في "صنداي اكسبرس"، انتقل فيسك إلى التايمز حيث عمل من 1972 إلى 1975 كمراسل للصحيفة في بلفاست في ذروة مشاكل أيرلندا الشمالية.

وفي عام 1976 انتقل إلى بيروت حيث بدأ حياته المهنية كمراسل في الشرق الأوسط. وعمل على تغطية الحرب الأهلية اللبنانية، والثورة الإيرانية، والحرب الإيرانية العراقية، والغزو السوفيتي لأفغانستان.

انضم إلى صحيفة "إندبندنت" عام 1989، وظل يعمل مراسلها في المنطقة حتى وفاته، حيث غطى أحداثًا مثل غزو صدام حسين للكويت والحروب الأخيرة في سوريا. كما كتب عن حربي البوسنة وكوسوفو في يوغوسلافيا السابقة.

ويتحدث فيسك العربية بطلاقة، وكان من بين الصحفيين الغربيين القلائل الذين أجروا مقابلة مع زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، وهو ما فعله ثلاث مرات خلال التسعينيات.

كان شخصية مثيرة للجدل، ومعروف بانتقاده للولايات المتحدة.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، واجه رد فعل عنيف بعد أن سأل عن الدافع الذي دفع أولئك المسؤولين عن الهجمات.

كتب فيسك أيضًا كتبًا عن أيرلندا الشمالية والشرق الأوسط، وله العديد من المؤلفات.

كان لفيسك علاقات مع إيرلندا تعود إلى فترة تقاريره أثناء الاضطرابات، وبعد ذلك أكمل درجة الدكتوراه في كلية ترينيتي.

من بين الدرجات والجوائز الفخرية الأخرى، حصل على الميدالية الذهبية من جمعية ترينيتي كوليدج دبلن التاريخية في عام 2009.​