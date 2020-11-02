البرلمان النمساوي يوافق على فرض إغلاق جزئي اعتبارا من الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (د ب أ):

وافق البرلمان النمساوي يوم الأحد على فرض إغلاق جزئي لمدة أربعة أسابيع ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وسيستمر سريان الإجراءات الجديدة ، التي أعلنها المستشار سيباستيان كورتس يوم السبت ووافقت عليها اللجنة الرئيسية في البرلمان، حتى 30 من الشهر الجاري.

ويتعين على البرلمان إعادة الموافقة على حظر التجول الليلي المطبق بين الساعة 8 مساءً والسادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (1900 و 0500 بتوقيت جرينتش) كل 10 أيام.

وستشهد القواعد الجديدة إغلاق المؤسسات الثقافية والمرافق الترفيهية وسيتم حظر جميع المناسبات باستثناء الجنازات.كما سيجري إغلاق الفنادق والمطاعم أيضا، باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة.

وسيتم حظر حضور المشجعين للأحداث الرياضية عالية المستوى ويمكن أن تتم ممارسة رياضة الهواة فقط في الهواء الطلق. ولن يسمح بممارسة الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي.

وسيستمر عمل متاجر التجزئة ومقدمو الخدمات مثل مصففي الشعر.

وستبقى معظم المدارس مفتوحة ولكن سيتوجب على التلاميذ الأكبر سنا والطلاب الدراسة من المنزل، كما سيجري فرض قيود الزيارات في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وقال كورتس معلنا الإجراءات المؤقتة "هذه الخطوة ضرورية لتجنب إثقال كاهل وحدات العناية المركزة".

وأضاف أن "هدفنا هو إعادة الفتح التدريجي في ديسمبر والعودة إلى الحياة الطبيعية جزئيا ".

وارتفعت أعداد الإصابات بشكل حاد منذ أسابيع في الدولة البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة. وسجلت النمسا 5349 حالة جديدة يوم السبت، بعد الإعلان عن رقم قياسي يوم الجمعة بلغ 5627 حالة.