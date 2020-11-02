النيابة تنتدب المعمل الجنائي لفحص موقع انفجار "ماسورة غاز" بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة المعادي، بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار انفجار ماسورة غاز بعقار في شارع أشرف حافظ بحدائق المعادي، للوقوف على أسبابه وملابساته.
واستعلمت النيابة عن حارس عقار أصيب في الحادث تمهيدا لسماع أقواله.
وأوضح شهود عيان لمصراوي، أن الحادث تسبب في حريق كبير وتهشم واجهة العقار والعقار المقابل له.
ودفعت الحماية المدنية بستة سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وقطعت الغاز والكهرباء بالمنطقة لحين السيطرة على الحريق وإصلاح الكسر.
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