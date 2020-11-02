حال فوزه.. ترامب يعزل المسؤول عن الصحة لسوء إدارته لكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيعزل المسؤول عن الصحة، ألكسندر عازار، بسبب سوء إدارته لجائحة كورونا، بعدما تحدث عن تغيير الهيكلة الإدارية في إدارته القادمة، حالة نجاحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكيةن وفقًا لقناة الغد.

وأشارت القناة إلى أن تلك التصريحات تعتبر بمثابة “لوم” على المسؤولين في إدارته وسوء التعامل مع الملفات التي مرت عليهم خلال الفترة

السابقة، حيث لفت الرئيس ترامب إلى أنه سيعزل المسؤول عن الصحة، ألكسندر عازار، بسبب سوء إدارته لجائحة كورونا.

وتابعت أن الرئيس الأمريكي كان غاضبا أيضا على وزير الدفاع، مارك إسبر، وقال إنه لم يستطع حماية البلاد أثناء المظاهرات التي حدثت بالصيف بعد مقتل جورج فلويد

وأعمال الاحتجاجات، إذ عارض إسبر إرسال قوات الحرس الوطني لحماية هذه الولايات، وكان يرى أن ما يحدث ليس مبرر لإنزال الجيش والحرس الوطني.

وتابعت أنه كان من المستغرب أن يثير ترامب قضية مديرا “CIA” و “FBI”وأنهما لم يقوما بواجبهما تجاه التحقيق في حملة أوباما التي يتهمها بالتدخل في حملته الانتخابية.

وأوضحت أن تلك التصريحات تدل على أن ترامب واثق من أن خطته الانتخابية ستفوز، ويعطي للجمهور الأمريكي ملامح خطته تجاه من يلقي عليهم اللوم.