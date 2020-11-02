بعد حذفها.. ترامب يطالب فيسبوك بإعادة صفحة لمجموعة نساء داعمة له

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، طلبا لـ "فيسبوك" بإعادة الصفحة التي تم حذفها والتي تضم آلاف النساء الداعمات له، قائلا: "أعيدوا الصفحة الآن"، حسبما ذكرته وسائل الإعلام الامريكية.

وكان هناك أكثر من 29 ألف عضوة في مجموعة خاصة على فيسبوك تحمل اسم "نساء نيوجيرسي من أجل ترامب"، التي تدعم الرئيس الأمريكي.

من جانبها، قالت بريسيلا كونفري، المديرة المشاركة في المجموعة،

إن "فيسبوك" لم يرسل لها أي إخطارات قبل الحذف أو يشرح سبب حذف المجموعة.

وأضافت: "الناس غاضبون حقًا. عندما يكون لديك هذا العدد الكبير من الأشخاص وتغلق مجموعتهم، فإنهم يشعرون أنه تم إسكاتهم".

وأشارت إلى أنها أرسلت عدة رسائل بريد إلكتروني إلى "فيسبوك" تطلب توضيحًا وإعادة المجموعة، كما أنها تتواصل مع المشرعين.

وتابعت: "قمنا بالكثير من العمل خلال العام الماضي بالنسبة لمجموعة خاصة حتى يتم إغلاقها دون إشعار".

وزادت: "3 أيام قبل يوم الانتخابات؟ هذا مؤسف للغاية. أعتقد أن هذه الشركات، مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، لديها الكثير من القوة".

وأردفت: "إنهم يعرضون عليك فتح مجموعة على منصتهم للتواصل الاجتماعي، ويمكن أن يكون لديك 30 ألف عضو، ثم يقومون بإغلاقها دون إخبارك بأي شيء".

وأعربت كونفري عن أملها في أن تظهر المجموعة من جديد، لكنها أشارت إلى أنهن بدأن مجموعة جديدة على "فيسبوك" في هذه الأثناء.