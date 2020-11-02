دون انتظار نتيجة التصويت.. ترامب يعلن فوزه في الانتخابات

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية مساء يوم 3 نوفمبر دون انتظار نتائج التصويت، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وذكر الموقع، في تقرير نشره الأحد استنادا إلى 3 مصادر، أن ترامب قال لمقربين منه إنه سيعلن انتصاره في الانتخابات حال إشارة النتائج الأولية إلى تقدمه على منافسه، الديمقراطي جو بايدن.

وأوضح أن ترامب بحث هذه المخططات في محادثات شخصية مع بعض مسؤوليه خلال عدة أسابيع أخيرة، مشيرا إلى أنه "يعتزم الصعود على منصة

ليلة الانتخابات وإعلان انتصاره".

وبين التقرير مع ذلك أن ذلك يتطلب، حسب توقعات حلفاء ترامب، فوزا أو على الأقل تقدما في ولايات أوهايو وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وتكساس وآيوا وأريزونا وجورجيا.

ولفت الموقع، إلى أن هذا الإعلان سيكون مسبقا لأنه سيأتي قبل تحديد نتائج التصويت في بعض الولايات المحورية المتأرجحة مثل بنسلفانيا، التي يمثلها 20 مندوبا في المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا.

وسيبدأ فرز الأصوات في بنسلفانيا 3 نوفمبر، أي يوم الانتخابات، مع أن تصبح النتائج معروفة بعد عدة أيام فقط.

ومن المتوقع أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة سيتم تحديدها ليس ليل 4 نوفمبر وإنما لاحقا بسبب أعداد قياسية للمشاركين في التصويت المبكر عبر البريد والتي تجاوزت 90 مليون شخصا.

ويأتي السباق الانتخابي، الذي ينتهي يوم 3 نوفمبر، في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.