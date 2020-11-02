إيفانكا ترامب تعلن دعمها لوالدها في الانتخابات الأمريكية

أعلنت إيفانكا ترامب كبيرة مستشاري البيت الأبيض في عدد من الولايات، عن دعمها لوالدها دونالد ترامب، خلال حملة الدعاية الإنتخابية للرئاسة الأمريكية، أمام جو بايدن المرشح الديمقراطي، حسبما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية.

وكانت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد خرجت على حشد كبير

من المواطنين خلال مؤتمر انتخابي لدعم والدها في ولاية ميشيغان، حيث دعتهم للوقوف بجانب والدها والتصويت له ليتفوق على منافسه جو بايدن.

وقالت إيفانكا خلال كلمتها :” إنه لشرف كبير لي أن أقوم بحملة من

أجل والدي في ولاية ميشيغان، بصوتكم وتصويتكم، سيفوز الرئيس ترامب بانتصار تاريخي آخر وسيجعل أمريكا أعظم من أي وقت مضى”.

يُذكر أن إيفانكا ترامب، شاركت العديد من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أثناء زيارتها للمدن والولايات المختلفة خلال حملة الدعاية الانتخابية لوالدها لرئاسة الولايات المتحدة ، وشملت ميشيغان ، وآيوا ، و لوس أنجلوس وميامي وغيرها .