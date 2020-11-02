شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 181 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 12 حالة جديدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 107736 حالةً من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و 6278 حالة وفاة.
وكشف عن خروج 103 متعافين من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالةً.
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