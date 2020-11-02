شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الاستفتاء على الدستور الجزائري وبدء الفرز والان نبدء بالتفاصيل
وقالت في بيان: إنه جرى إغلاق عملية التصويت وبدأ الشروع في الفرز طبقاً لأحكام قانون الانتخابات.
وجرت العملية الانتخابية عبر 13.236 مركزا انتخابيا موزعا على 13.193 مركزا موجودا بمختلف المحافظات و 43 مركزاً في خارج البلاد.
وحسب المصدر ذاته، اُعتمد المواطنون كملاحظين متطوعين خلال العملية الانتخابية وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
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