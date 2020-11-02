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انتهاء الاستفتاء على الدستور الجزائري وبدء الفرز 

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أعلنت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات مساء أمس إغلاق مراكز الاقتراع في الاستفتاء حول تعديل الدستور، في كامل محافظات الجزائر على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، إيذاناً ببدء عمليات فرز الأصوات.

وقالت في بيان: إنه جرى إغلاق عملية التصويت وبدأ الشروع في الفرز طبقاً لأحكام قانون الانتخابات.

وجرت العملية الانتخابية عبر 13.236 مركزا انتخابيا موزعا على 13.193 مركزا موجودا بمختلف المحافظات و 43 مركزاً في خارج البلاد.

وحسب المصدر ذاته، اُعتمد المواطنون كملاحظين متطوعين خلال العملية الانتخابية وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

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