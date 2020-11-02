شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة ساعات الحظر الليلي بسبب كورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
ولفت الخصاونة الى أن الحكومة أخذت بتوصيات لجنة الأوبئة التي تضم نخبة من خيرة العلماء لجهة التشديد على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والاجتماعي، وضرورة تقليل الاكتظاظ والازدحام العام وتمديد ساعات الحظر الليلي ، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3259 إصابة و37 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة أمس الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866، والوفيات إلى .866
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