اللبنانيون يفقدون الأمل بتشكيل حكومة مع أطماع «حزب الله» وعون

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الحريري محبط
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اليوم» أن الحريري منزعج جدا من عرقلة مساعيه لتأليف الحكومة، خصوصا أنه منذ بداية التكليف وهو مصر على عدم السماح لأي فريق بالتدخل في هذا الاستحقاق، إلا أنه تفاجأ من تصرفات عون وفريقه السياسي الذي يصر على إفشال هذه المساعي، مع العلم أن الرئيس اللبناني سبق وقطع وعدا للحريري بمساندته في التأليف، إلا أن ما يحصل هو العكس تماما. واتهم القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش حزب الله صراحة بعرقلة تشكيل الحكومة، وقال إن الخطر الوحيد المحدق بالمسار الإنقاذي للحكومة العتيدة، والذي يستطيع أن يعطل كل مبادرة إنقاذية أيا يكن مصدرها هو الأوامر الإيرانية لحزب الله بخربطة الوضع الحكومي، وذلك بهدف إبقاء لبنان ورقة تفاوض رابحة بيدها، خصوصا أن حزب الله يتعامل مع الشرعية اللبنانية، على قاعدة «المصلحة الإيرانية فوق كل اعتبار».
الثلث المعطل مجددا
وأفادت المعلومات بأن الحكومة عالقة بين ناري الحقائب الخدماتية وبين محاولة استئثار الثلاثي «حزب الله» وعون وباسيل بالثلث المعطل عبر التلطي وراء توزير شخصية تابعة للنائب طلال أرسلان، وبينهما ينشط رجل الأعمال علاء الخواجة لتذليل العقبات ين الحريري وباسيل.
جريمة بحق الوطن
وأمس أشار البطريرك الماروني الكردينال بشارة بطرس الراعي إلى أن «هذه هي حالنا في لبنان، بلبلة في المصالح الشخصية والولاءات الخارجية، غياب في السلطة الإجرائية، وفوضى إدارية وأمنية من جراء السلاح غير الشرعي والمتفلت والسرقات والاعتداءات، التهريب خارج البلاد وعلى حسابها، تسييس القضاء وبكلمة سلطة غائبة وضعيفة وفوضى».
وقال: «إلى متى يتمادى المعنيون، من مسؤولين وسياسيين ونافذين وأحزاب، وبأي حق، في عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة؟ ألا يخجلون من الله والناس وذواتهم وهم يعرقلون، لا حماية للمبادئ الدستورية والثوابت الوطنية، بل تمسكا بمحاصصتهم، والحقائب الطائفية، فيما نصف الشعب اللبناني لا يجد حصة طعام ليأكل ويوضب حقائبه ليهاجر؟».
وقال: «يا للجريمة بحق الوطن والمواطنين! فليوقف جميع الأطراف ضغوطهم على الرئيس المكلف، لكي يبادر بالتعاون مع رئيس الجمهورية إلى إعلان حكومة بمستوى التحديات. لكن ما رشح عن نوعية الحكومة العتيدة لا يشير إلى الاطمئنان».
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