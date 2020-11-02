

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أن نظيره التركي رجب طيب إردوغان يتّبع "نهجاً عدوانياً تجاه شركائه في حلف شمال الأطلسي"، مبدياً أمله بـ"تهدئة الأمور" وبعدم إطلاق الرئيس التركي "الأكاذيب".

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أمل ماكرون بأن "يحترم الرئيس التركي فرنسا والاتحاد الأوروبي، ومبادئهما، وألا يطلق الأكاذيب وألا يوجّه الإهانات"، وذلك في خضم توترات تخيّم على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يتّهم تركيا باتّباع نهج "عدواني" تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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