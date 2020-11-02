مباحثات سد النهضة.. مصر تتمسك بـ"اتفاق ملزم" والسودان يقترح آلية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استؤنفت المباحثات الثلاثية بين السودان ومصر إثيوبيا حول سد النهضة برئاسة وزراء الري بالدول الثلاث، حيث تولت الخرطوم تنظيم الاجتماع.

ووفق بيان لوزارة الري المصرية فإن "الاجتماع شارك فيه أيضا الوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث ومراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت الوزارة إن "الوفود من الدول الثلاث تناولت طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة".

وأكدت مصر، خلال الاجتماع، على "أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية".

وأوضحت أنه "سيتم عقد جلسة اليوم الإثنين بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين من كل دولة لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء غدا الثلاثاء".

ووفق وكالة الأنباء السودانية، طرحت الخرطوم رؤيتها خلال الاجتماع التي تتلخص في "التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية بمنح خبراء الاتحاد الأفريقى دورا أكبر في تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها".

واقترح فريق التفاوض السوداني "المضي بالتفاوض للأمام وفق جدول زمني محدد وقائمة واضحة بالمخرجات التي سترفع لمجلس مفوضية مجلس الاتحاد الأفريقي".

واستعرضت المناقشات باستفاضة "إجراءات وسياقات التفاوض والدور المتوقع للمراقبين والخبراء المعنيين من قبل الاتحاد الأفريقى َخلال جولات التفاوض القادمة".

كما تناول المجتمعون "الوثائق التي تم تقديمها خلال المفاوضات الطويلة التي تخوضها الدول الثلاث منذ سنوات".

واتفقت الأطراف الثلاثة على "مواصلة بحث الموضوع عبر فريق سداسي يضم عضوين من كل دولة لوضع إطار مرجعي لدور الخبراء في تسهيل التفاوض بين الدول الثلاث لترفع تقريرها لوزراء المياه الثلاثة بعد غد الثلاثاء".

فيما لم يصدر بيان عن الجانب الإثيوبي حول الاجتماع.

وتأتي هذه المفاوضات تنفيذا لاتفاق الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، الثلاثاء الماضي.

وكانت الدول الثلاث توافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الافريقى خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس/آب الماضي.

وستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة التي ستستغرق أسبوعا واحدا على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وآخر زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة.

وأعلنت إثيوبيا، مؤخرا، اكتمال بناء 76.3% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق ويثير خلافات مع مصر والسودان خشية تأثر حصتهما من المياه في وقت ما زالت فيه المفاوضات الثلاثية لم تصل إلى اتفاق يضمن مصالح كافة الأطراف بشأن عملية الملء والتشغيل.

وتعثرت مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان في السابق، حيث طالبت مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزم قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.