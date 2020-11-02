شكرا لقرائتكم خبر عن وقف نشاط عربات الطعام 30 يوما لمخالفة الاشتراطات والمواصفات فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع قانون وحدات الطعام المتنقلة الصادر برقم 92 لسنة 2018 معايير لمخالفة اشتراطات ترخيص عربات الطعام، والإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذه الحالة، والمدة الزمنية اللازمة لإزالة أسباب المخالفة، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات بالتفصيل وفقا لما ورد فى التشريع.

فى حالة مخالفة حكم المادة (3) من هذا القانون، أو مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية لوحدات الطعام المتنقلة والمنصوص عليها فى لائحة السلوك والإرشادات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار كل من المرخص له على محل إقامته والمشغل على مقر وحدة الطعام المتنقلة المحدد بالترخيص بالمخالفة، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول لإزالة أسبابها أو تصحيحها فى مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

فإذا انتقلت هذه المدة دون إزالة المخالفة أو تصحيحها يصدر المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص أو من يفوضانه فى ذلك، بحسب الأحوال.

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وبناء على عرض الجهة الإدارية المختصة قرار مسبب منه بضبط وحدة الطعام المتنقلة إداريا ووقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهراً.

جدير بالذكر أن أحياء محافظة القاهرة بدأت تلقى طلبات المتقدمين للحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة لتسييرها بشوارع العاصمة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب واتاحة الفرصة لتقنين أوضاع الحالات المماثلة بشوارع القاهرة.

وأعلنت محافظة القاهرة عن تلقيها، بمراكز الخدمات التكنولوجية بالأحياء، طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة بالأماكن بنطاق أحياء العاصمة، التى يسمح فيها بوجود وترخيص هذه الوحدات، وذلك وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والذى حدد مواصفات الأماكن التى يسمح الترخيص فيها.

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارين رقم 137 و138 لسنة 2020، حدد من خلالها الشروط والمواصفات الفنية لوحدات الطعام المتنقلة والتاريخ التى يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، وكذلك آداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وهما قرارين مكملين لقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2018 وأحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.