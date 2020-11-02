شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: توقفت عن مشاهدة الجزيرة فور اكتشاف مخططها لتفتيت الوطنى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة الحفية فريدة الشوباشى عندما بدأت قناة الجزيرة القطرية في الظهور كنت بتفرج عليها لكن بعد كده بدأت في الظهور على حقيقيتها، الجزيرة خربت العراق ودعمت داعش والنصرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلى المذاع على قناة إكسترا نيوز: ظهرت بعد ذلك قناة الجزيرة على أنها أداة وبعد دورها في خراب العراق كرهتها وقلت إنها قناة غير نزيهة، ولعبت الجزيرة دور خيانة كبير في العراق.

وأكدت: أن الجزيرة تعمل على نثر بذور الفوضى الخلاقة والهجوم والتركيز على مصر بعد وجود زعيم يعمل على التجميع وليس التفتيت البناء وليس الهدم، الجزيرة جاءت ضمن مشروع تفتيت الشرق الأوسط.

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وتابعت: إن مشروع تفتيت الوطن العربى مخطط له منذ زمن كبير والجزيرة وأردوغان من ضمن أدوات هذا المشروع وهذا مخطط مخابراتى، ومن كثرة الإسفاف لم يصبح لها جمهورا كبيرا الآن، وهى تبحث عن أى مناسبة لتقول إن النظام فى مصر قمعى على الرغم أن هذا الرجل جاء بتفويض من 40 مليون.