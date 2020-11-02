شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مقعدا بالبرلمان لصالح محافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل، خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.
وتجرى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
ونرصد تفاصيل ما تم تخصيصه لصالح هذه المحافظة على الفردى والقائمة والمرشحين عليها، بواقع 30 مقعد والتى تضم 6 دوائر انتخابية:
- 14 مقعدا بنظام القائمة.
-تتنافس قائمتان وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين.
- 16 مقعدا بنظام الفردى بواقع 223 مرشحا يتنافسون.
- دائرة مركز بنها لها 3 مقاعد وعدد المرشحين 35.
- بينهم 30 من المستقلين و5 من الأحزاب.
- دائرة مركز طوخ لها مقعدان وعدد المرشحين 32.
- بينهم 28 من المستقلين و4 من الأحزاب.
- دائرة قسم ثان شبرا الخيمة لها 3 مقاعد وعدد المرشحين 56.
- بينهم 48 من المستقلين و8 من الأحزاب .
- دائرة مركز قليوب لها 3 مقاعد يتنافس عليهم 36 مرشحا.
- بينهم 29 من المستقلين و7 من الأحزاب.
- دائرة الخانكة لها 3 مقاعد وعدد المرشحين 40.
- 35 من المستقلين و5 من الأحزاب.
- دائرة مركز شبين القناطر لها مقعدان وعدد المرشحين 24.
- بينهم 18 من المستقلين و6 من الأحزاب.
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