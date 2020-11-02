شكرا لقرائتكم خبر عن احذر حالات تبطل بطاقة الاقتراع قبل انطلاق التصويت للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية ممن سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من اليوم الاثنين فى طباعة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تمهيدا للتصويت عليها وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية خلال أيام التصويت، حيث تستقبل لجان الانتخابات الخطابات خلال الفترة من الأربعاء 9 صباحا حتى الجمعة 9 مساء وفق التوقيت المحلى لكل دولة.

ويدخل الناخب فى الخارج على موقع الهيئة "www.elections.eg" خلال اليومين المحددين الاثنين والثلاثاء المقبلين ويقوم بطباعة بطاقة إبداء الرأي، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت، ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

وشمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين بالخارج، حالات يمكن أن تخل بصحة الخطاب واستبعاده، نرصدها إليكم:

- استبعاد أى خطاب يتم إرساله بعد الموعد حيث يتحقق رئيس اللجنة من إرسال الخطابات التصويت خلال المدة المحددة للطباعة والإرسال من واقع خاتم البريد على الظرف.

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- يتم استبعاد من قام بإرسال صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التى قام بتسجيل انتخابه.

- هذا بجانب حالات إبطال الصوت الانتخابى ومنها فى حالة اختيار عدد أكبر من العدد المخصص للمقاعد الفردى أو للقائمة.

- أو فى حالة كتابة أو حذف أى من الأسماء داخل القوائم توضيح سبب اختيار اسم محدد داخل البطاقة.

- ويبطل الصوت المعلق على شرط "كأن يقول الناخب مثلا بأنه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله"، ويثبت بكشف المستبعدين سبب الاستبعاد.