وفاة الصحفي البريطاني روبرت فيسك عن عمر يناهز ٧٤ عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: توفي المراسل الأجنبي البريطاني المخضرم روبرت فيسك عن 74 عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية. ووفقا لصحيفة الجارديان، نُقل الصحفي والكاتب إلى مستشفى سانت فينسينت في دبلن بعد أن إصابته بسكتة دماغية. وأكد مصدر في "إندبندنت"، حيث يعمل فيسك مراسل الشرق الأوسط، نبأ وفاته. ونُقل فيسك إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية، وفقًا لتقرير في صحيفة آيرش تايمز.

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