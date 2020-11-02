عضو بالحزب الديمقراطي: إهمال بايدن للولايات الصغيرة سيؤدي إلى فوز ترامب

أكد عضو الحزب الديمقراطى الأمريكى الدكتور ماك شرقاوي، أن إهمال المرشح الديمقراطي جو بايدن، للولايات الصغيرة، سيؤدي إلى فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وذلك كما حدث سابقًا مع المرشحة هيلاري كلينتون، بالانتخابات السابقة، وفاز ترامب عام 2016، وفقًا لقناة الغد.

وأوضح في لقاء مع برنامج سباق البيت الأبيض الذي يعرض على شاشة”الغد”، أن هذا العام يشهد الكثير من الاستقطاب

من الجانبين الجمهوري والديمقراطي.

ويرى أن هناك دورًا لحزب “الكنبة” بالولايات المتحدة في التصويت، حتى إن الكثيرين من المسجلين ممن لم يصوتوا في انتخابات 2016، قاموا بالتصويت بالانتخاب المبكر أو البريد، والذي وصلت أرقامه إلى 93 مليون ناخب، مقارنة بالتصويت المبكر عام 2016 والذي وصل إلى

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43 مليونًا.

وأكد شرقاوي، أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرئيس دونالد ترامب في 9 ولايات اليوم وغدًا، من بينها الولايات المتأرجحة، حيث زار اليوم ميتشجان، نورث كارولينا، جورجيا، فلوريدا، أيوا، فضلا عن استكمال جولته غدا الإثنين في 4 أخرى، عشية الانتخابات.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته شبكة “إن بي سي نيوز” ، تقليص الفارق بين دونالد ترامب وجو بايدن، إذ وصل المرشح الجمهوري إلى نسبة تأييد بلغت 44 %، فيما أصبحت نسبة منافسه الديمقراطي 51.7 % .