الانتخابات الأمريكية.. مكاتب المُراهنات البريطانية تتوقع انتصار بايدن على ترامب

توقعت مكاتب المراهنات البريطانية، اليوم الأحد، انتصار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، في الولايات المتأرجحة، وتقدر مكاتب المراهنات احتمال انتصار بايدن في الانتخابات الرئاسية بشكل عام بـ67%-71%، وفقًا لروسيا اليوم.
وبحسب بيانات أكبر مكاتب المراهنات
بينما يقدر احتمال انتصار المرشح الديمقراطي في ولايةجورجيا بـ60% مقابل 48% لمنافسه الجمهوري، بينما تشير بيانات مكاتب المراهنات إلى نفس الحظوظ بشأن التصويت في ولاية فلوريدا.
ويأتي السباق الانتخابي، الذي ينتهي يوم 3 نوفمبر، في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.
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