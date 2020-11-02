رواد تويتر يتحدثون عن طقس تبوك بعد هطول الأمطار

أعلنت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس في منطقة تبوك اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 والموافق 15 ربيع الأول 1442 هجريا.

وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية أن حالة الطقس في منطقة تبوك تشهد أتربة مثيرة تعمل على تدني مستوى الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء.

وقد دشن رواد تويتر هاشتاج "طقس تبوك" بعد تساقط الأمطار، فقال حساب طقس

ينبع " توقعات الأمطار خلال هذا الأسبوع بإذن الله أمطار متوقعة في منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية ومكة والباحة وأجزاء من منطقة المدينة".

فريق طقس بدر كتب "السحب الرعديه شرق مصر والعقبه والاردن .. وتاثير محدود لاجزاء من تبوك بناء على وضعية النزول العلوي .. غدا نشاط طيب لما بين تبوك والجوف ويمتد شرقاً بشكل اقل والله اعلم".

حساب باسم طقس كتب " امطار شمال شقري..

جنوب غرب #تبوك.. الأحد ١٥-٣-١٤٤٢هـ".

شبكة طقس القصيم علق " أجواء جميله ومناظر خياليه لسحب #الان قبالة سواحل #حقل شمال غرب منطقة #تبوك ".

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طقس الجزيرة كتب " امطار منطقة #تبوك الان ماشاء الله تبارك الله خيرات".

براق المزون " بردية شمال شقري عصر اليوم جنوب غرب تبوك".

حساب سناب طقس المملكة " بدت تسيل الشغايا على الظهر شمال غرب #تبوك_الان".

على الشراري كتب " شارات البروق الآن شمال غرب تبوك وغرب الطبيق وأخرى تقترب من حدود القريات للجهة الغربية".

فريق طقس المدينة " بدات امطار الخير ومعها بدات تردنا المقاطع والتوثيق لها من كبار مصوري الامطار في تبوك امطار شقري جنوب غرب تبوك".