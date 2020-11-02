مكاتب المراهنات البريطانية تتوقع فوز بايدن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2020 12:03 صباحًا

توقعت مكاتب المراهنات البريطانية فوز المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، في الولايات المتأرجحة.

وبحسب بيانات أكبر مكاتب المراهنات البريطانية بينها “William Hill” و”Bet365″ و”SkyBet”ـ إضافة إلى “PaddyPower” الإيرلندية، تبلغ حظوظ بايدن للفوز في ولاية بينسيلفانيا من 69% إلى 71% مقابل 36%-38% لدى ترامب.

بينما يقدر احتمال انتصار المرشح الديمقراطي في ولاية جورجيا بـ60% مقابل 48% لمنافسه الجمهوري، بينما تشير بيانات مكاتب المراهنات إلى نفس الحظوظ بشأن التصويت في ولاية فلوريدا.

وتقدر مكاتب المراهنات احتمال انتصار بايدن في الانتخابات الرئاسية بشكل عام بـ67%-71%.

وقبل ساعات من بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية، كشفت شبكة “أن بي سي” وصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركيتان، عن تقدم للمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن على منافسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المستوى الوطني.

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وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “أن بي سي” وصحيفة “وول ستريت جورنال” أن بايدن يتقدم على منافسه ترامب بقارق يتجاوز 10 نقاط على مستوى البلاد.

لكن الاستطلاع أشار في الوقت نفسه أن تنافسا متقاربا يجري على مستوى المقاطعات في ولايات عدة بين بايدن وترامب، وذلك قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية التي تنطلق الثلاثاء المقبل.

ولا تزال استطلاعات الرأي تحظى بانتقادات لافتة في وسائل الإعلام الأميركية، إذ يشكك كثيرون في مدى مصداقيتها، بينما تعد محط سخرية في أوساط حملتي بايدن وترمب.

من جهة ثانية، أظهرت آخر استطلاعات الرأي الصادرة صباح الأحد في ولاية فلوريدا، تعادلا بين المرشحين للرئاسة الأميركية، بايدن وترامب.

وأشار الاستطلاع إلى أن شعبية بايدن انخفضت بين الأميركيين من أصول إفريقية في ولاية فلوريدا، في حين ارتفعت بين كبار العمر بسبب خطته لمواجهة وباء كورونا.

وتعد جائحة كورونا واحدة من القضايا الهامة في الحملة الانتخابية لكلا المرشحين، وغالبا ما تبادلا الاتهامات بشأن مكافحة الوباء الذي وضع الولايات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث عدد الإصابات.