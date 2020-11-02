اخبار العالم

اغتيال زعيم قبلي في العراق عُرف بانتقاده لايران

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 11:02 مساءً

الجيش العراقي- أرشيفية

الجيش العراقي- أرشيفية

اغتال مسلحون مجهولون، يوم الأحد، الزعيم القبلي عبدالناصر الطرفي، أحد الداعمين للاحتجاجات الشعبية في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون من المحافظة، أن ”مجموعة مسلحة اغتالت الشيخ المتظاهر عبدالناصر الطرفي في منطقة أبو رمانة بمحافظة ميسان، ولاذت بالفرار“، وأضافوا أن ”قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، وانطلقت لاحقا خلف المسلحين، للبحث عنهم، فيما تم نقل الجثة إلى الطب العدلي“.

Advertisements
الشيخ عبد الناصر الطرفي

الشيخ عبد الناصر الطرفي

والطرفي من أبرز الداعمين للتظاهرات في محافظة ميسان، التي تشهد على الدوام احتجاجات شعبية، حيث ظهر الطرفي في أكثر من مقطع مرئي، وهو يرفض الإجراءات الأمنية، ويندد بالتضييق الحاصل على النشطاء والمتظاهرين.

ووجه سابقا انتقادات لاذعة لإيران، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وطالب بالابتعاد عن الشأن العراقي الداخلي، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال زعيم قبلي في العراق عُرف بانتقاده لايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا