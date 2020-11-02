النارسا تعلن تعليق الخدمات المقدمة بمراكز تسجيل السيارات بالرباط وتمارة وإنزكان حتى إشعار آخر

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن تعليق كافة الخدمات المقدمة بمراكز تسجيل السيارات بمدن الرباط وتمارة وإنزكان ، ابتداء من غد الاثنين وحتى إشعار آخر.
وأوضحت النارسا ، في بلاغ ، أن هذا الإجراء الاضطراري ، المتخذ بتنسيق مع السلطات المحلية ، ـيندرج في إطار التدابير الاحترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) الكفيلة بضمان سلامة وصحة الموظفين والعاملين والمرتفقين على حد سواء.
وأهابت البلاغ بالمرتفقين بإلزامية التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية والصحية، وخاصة استعمال الكمامة واحترام التباعد الجسدي عند الولوج إلى الخدمات المقدمة من طرف المصالح الترابية للوكالة المفتوحة في وجه العموم (مراكز تسجيل السيارات) أو من طرف مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني للمركبات.
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