على بعد يومين من الانتخابات الأمريكية.. ترامب بجولة ماراطونية في خمس ولايات

على بعد يومين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نونبر الجاري ، بدأ الرئيس دونالد ترامب ، الذي يترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض لمدة أربع سنوات ، اليوم الأحد، جولة ماراطونية أخيرة في خمس سنوات ولايات حاسمة.

ومن خلال هذه الجولة في ولايات ميشيغان وأيوا ونورث كارولينا وجورجيا وفلوريدا ، حيث سيعقد تجمعات انتخابية ، يأمل الرئيس في توسيع الفارق مع خصمه الديومقراطي جو بايدن في هذه المناطق الحاسمة التي فاز بها ترامب في عام 2016 ولا تزال ضرورية لإعادة انتخابه.

وفي الواقع ، تظهر استطلاعات الرأي أن السباق لا يزال متقاربا بين بايدن وترامب في كل هذه الولايات ، التي من المرجح أن تحدد أصواتها الانتخابية نتيجة اقتراع الثلاثاء المقبل.

وحسب أحد السيناريوهات الأكثر ترجيحا المؤدية إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض بالنسبة للرئيس ترامب هو أنه يتعين عليه الفوز في كل من هذه الولايات الخمس للفوز في الانتخابات الرئاسية.

وغادر الرئيس ترامب البيت الأبيض حوالي الساعة 8:30 صباح اليوم للقيام بجولة في معظم أنحاء الولايات المتحدة على متن الطائرة الرئاسية ، مع توقف في بلدات واشنطن، بميشيغان، ودوبوك بآيوا ؛ هيكوري بنورث كارولينا الشمالية؛ وروما بجورجيا ؛ وأوبا لوكا ، بالقرب من ميامي بفلوريدا.