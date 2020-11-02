بعد 23 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ أم وثلاثة أطفال بزلزال تركيا

انتشلت فرق الإنقاذ التركية أمس (السبت)، سيدة وثلاثة من أطفالها بعد مرور 23 ساعة من بقائهم أسفل أنقاض مبنى انهار جراء زلزال “إزمير”.
وتوفي أحد الأطفال الذين جرى انتشالهم بعد وصوله المستشفى، بينما تتواصل أعمال البحث عن طفل رابع لنفس الأسرة تحت الأنقاض.
وأوضحت السلطات التركية، أن هناك نحو 180 شخصاً يوجدون تحت الأنقاض وتواصل عمليات البحث والإنقاذ عملها للعثور عليهم.
يشار إلى أن حصيلة ضحايا زلزال “إزمير” غربي تركيا ارتفع إلى 60 قتيلاً وأكثر من 800 مصاب.
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