شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير إلى 69 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت السلطات التركية، مساء الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب يوم الجمعة الماضي غرب البلاد وخاصة ولاية إزمير، إلى 69 قتيلا.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن الزلزال أسفر عن وفاة 69 شخصا وإصابة 949 آخرين بجروح”، مضيفة أن 220 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وأضافت “آفاد” أنه تم بعد الزلزال تسجيل 987 هزة أرضية ارتدادية بينها 43 تجاوزت قوتها 4 درجات.