شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير إلى 69 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت السلطات التركية، مساء الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب يوم الجمعة الماضي غرب البلاد وخاصة ولاية إزمير، إلى 69 قتيلا.
وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن الزلزال أسفر عن وفاة 69 شخصا وإصابة 949 آخرين بجروح”، مضيفة أن 220 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.
وأضافت “آفاد” أنه تم بعد الزلزال تسجيل 987 هزة أرضية ارتدادية بينها 43 تجاوزت قوتها 4 درجات.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير إلى 69 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.