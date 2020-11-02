شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد أنها سجلت 10100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 190 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه. وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز 5.5 مليون، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 160074.

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