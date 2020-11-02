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اجتماع ثلاثي للتباحث حول كيفية عودة مفاوضات سد النهضة

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عقد اجتماع وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، أمس، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار مخرجات اجتماع 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وتناولت الوفود من الدول الثلاث خلال الاجتماع طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة، وأكدت مصر أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة اليوم، بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين من كل دولة، لبحث سبل التفاوض خلال الفترة القادمة، ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء غدا الثلاثاء.

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