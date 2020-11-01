الفنانة الفرنسية “فيتا” تمضي عطلة في مراكش

تمضي الفنانة الفرنسية “فيتا”، حاليا، عطلة في مدينة مراكش، رفقة أسرتها الصغيرة.
وتملك الفنانة، وكاتبة الأغاني الفرنسية منزلا خاصا في مراكش، عبارة عن “فيلا”، طبقا لمعلومات نشرتها الصحافة الفرنسية، وهو نفسه المكان، الذي تقيم فيه في زيارتها الحالية.
وأكدت فيتا، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنسنغرام”، استمتاعها بعطلتها في مدينة مراكش، عبر نشر صور توثق لاستجمامها.
فيتا ليست أول فنان عالمي يقتني منزلا في مراكش، فالفنان الكونغولي الفرنسي مستر جيمس، يملك منزلا مشابها في عاصمة النخيل، ويحل فيه في فترات مختلفة من السنة.
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