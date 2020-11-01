بعد الديو مع “Lbenj”.. لسان لحر: احترافي لكرة القدم شغلني عن الراب.. و”الكلاش” له إيجابيات وسلبيات

اعتبر مغني الراب، لسان لحر، أن موجة “الكلاش” منحت الراب شهرة واسعة، بينما ضرت سمعة المغرب خارجيا.

وحل ابن مدينة مراكش ضيفا على “اليوم 24″، للحديث عن تعاونه مع الرابور “لبنج”، الذي أثمر أغنية بعنوان “شكرا لافي”.

واسترجع لسان لحر، في حديثه، شريط بداياته في عالم الراب، مبرزا أن احترافه رياضة كرة القدم كان سببا في غيابه الفني، قبل أن يغادر عالم الساحرة المستديرة، بعد إصابة أنهت مشواره.

ووعد لسان لحر جمهوره بعمل قريب مع مغني الراب “السبعتون”، علما أنه يحترف كتابة كلمات الأغاني لفنانين خارج ساحة الراب.