السودان يعلن استئناف محادثات سد النهضة.. طريقة جديدة للمفاوضات

الأحد 1 نوفمبر 2020

أعلن السودان، الأحد، استئناف محادثات سد النهضة مع مصر، وإثيوبيا، مطالبًا بطريقة جديدة في مفاوضات سد النهضة.



وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية:“بعد أن تم وضع إطار مرجعي للخبراء استؤنفت المحادثات الثلاثية برئاسة وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث“، مشيرة إلى أن السودان يتولى تنظيم الاجتماع.

وأضافت الوزارة في بيان، أن السودان“طرح رؤيته في التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية عبر منح خبراء الاتحاد الأفريقي دورًا كبيرًا بتسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها“.

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وتابع أن“فريق التفاوض السوداني اقترح المضي بالتفاوض للأمام وفق جدول زمني محدد، وقائمة واضحة بالمخرجات التي سترفع لمجلس مفوضية مجلس الاتحاد الأفريقي“.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الاجتماع“استعرض المناقشات باستفاضة، وإجراءات وسياقات التفاوض، والدور المتوقع للمراقبين والخبراء المعنيين من قبل الاتحاد الأفريقي“.

وتسعى الخرطوم، والقاهرة، وأديس أبابا، خلال الجولة الحالية إلى الاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، ووضع جدول أعمال واضح ومفصل، وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجولات السابقة.